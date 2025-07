Randonnée Diachronie paysagère Salle Hélicoop Le Saulcy

Randonnée Diachronie paysagère Salle Hélicoop Le Saulcy mardi 22 juillet 2025.

Randonnée Diachronie paysagère

Salle Hélicoop 7 rue des Tilleuls Le Saulcy Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-07-22 09:30:00

fin : 2025-07-22 16:00:00

Date(s) :

2025-07-22

Profitons d’une balade de Quieux jusqu’à la Haute Loge pour évoquer les transformation d’un paysage.

Prévoir de bonnes chaussures et un pique-nique tiré du sac.Tout public

10 .

Salle Hélicoop 7 rue des Tilleuls Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est +33 7 81 88 14 14 katia.brandel@helicoop.fr

English :

Let’s take a stroll from Quieux to Haute Loge to evoke the transformations of a landscape.

Bring good shoes and a packed lunch.

German :

Nutzen wir einen Spaziergang von Quieux bis zur Haute Loge, um über die Veränderungen einer Landschaft zu sprechen.

Bringen Sie gutes Schuhwerk und ein Picknick aus dem Rucksack mit.

Italiano :

Passeggiamo da Quieux alla Haute Loge per evocare le trasformazioni di un paesaggio.

Portate buone scarpe e un pranzo al sacco.

Espanol :

Demos un paseo desde Quieux hasta la Haute Loge para evocar las transformaciones de un paisaje.

Traiga buen calzado y un almuerzo para llevar.

L’événement Randonnée Diachronie paysagère Le Saulcy a été mis à jour le 2025-07-15 par OT SAINT DIE DES VOSGES