Randonnée dînatoire Sainte-Croix-de-Mareuil

Randonnée dînatoire

Salle des fêtes Sainte-Croix-de-Mareuil Dordogne

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

2026-07-04

Randonnée dînatoire autour de la commune. Départ entre 18h et 20h.

Prévoir couverts, gobelet, lampe frontale et gilet de sécurité.

Salle des fêtes Sainte-Croix-de-Mareuil 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 71 79 69 mairiesaintecroixdemareuil@orange.fr

English : Randonnée dînatoire

Dinner hike around the commune. Meet at the salle des fêtes. Reservations required. 8.5 km circuit. Price: 12? including drinks. Bring cutlery and flashlight.

