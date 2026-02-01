Randonnée d’observation de la nature au sommet des Barres de Cuers Place de la Convention Cuers

Randonnée d’observation de la nature au sommet des Barres de Cuers

Place de la Convention Office de tourisme Intercommunal Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var, La Londe les Maures Cuers Var

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 14:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-22 2026-02-28 2026-04-26 2026-10-25

Grand randonneur ou marcheur occasionnel, arpentez les sentiers de notre territoire à la découverte d’une nature préservée et de panoramas à couper le souffle.

.

Place de la Convention Office de tourisme Intercommunal Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var, La Londe les Maures Cuers 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com

English : Nature observation walk at the summit of the Barres de Cuers

Whether you are an avid hiker or an occasional walker, explore the trails of our region to discover a preserved nature and breathtaking panoramas.

