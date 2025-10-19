Randonnée d’observation des glaciers dans la vallée de Chamonix Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue des Ursulines Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-10-19 06:30:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Le Club Alpin Français propose une randonnée (ou une sortie raquettes) accessible à tous et accompagnée par un encadrant breveté pour approcher les glaciers de la vallée de Chamonix et observer leur recul.

Randonner sur les flancs de ces montagnes allant de 2500 m à 4000 m, c’est aussi découvrir la flore et les étages de végétation en montagne, peut-être même la faune peuplant ces paysages d’altitude.

Nul besoin d’adhérer au Club Alpin Français ou d’être grand sportif, pouvoir marcher 10 à 12 km suffit.

En partenariat avec le Club Alpin Français de Mâcon. En lien avec l’exposition Mâcon raconte le climat .

Annulation en cas de météo défavorable.

Durée la journée (départ Mâcon 6h30 retour Mâcon 18h).

Marche 5 h.

Dénivelé environ 650 m.

Public adultes (à partir de 18 ans). .

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue des Ursulines Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38

