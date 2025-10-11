Randonnée d’octobre rose Beaulieu-sur-Loire

Randonnée d’octobre rose Beaulieu-sur-Loire samedi 11 octobre 2025.

Randonnée d’octobre rose

Rue de la Poste Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Participez à la randonnée d’Octobre Rose à Beaulieu-sur-Loire samedi 11 octobre 2025. Inscriptions dès 13h30, départ à 14h depuis la salle des fêtes. Participation minimum 2 €. Vente de produits au profit d’Octobre Rose et pot convivial offert à l’arrivée.

Le samedi 11 octobre 2025, Beaulieu-sur-Loire se mobilise pour Octobre Rose avec une randonnée solidaire organisée par le CCAS. Les inscriptions se feront à partir de 13h30 à la salle des fêtes, pour un départ fixé à 14h. Accessible à tous, ce parcours est l’occasion de partager un moment convivial tout en soutenant une cause essentielle la lutte contre le cancer du sein. La participation est fixée à un minimum de 2 €, entièrement reversés à Octobre Rose. Une vente de produits au profit de l’opération sera également proposée sur place. Pour clôturer cette après-midi dans la convivialité, un pot sera offert à tous les participants à l’issue de la randonnée. Un bel engagement citoyen et solidaire à vivre en famille ou entre amis. 2 .

Rue de la Poste Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 32 12 mairie@beaulieu-sur-loire.fr

English :

Take part in the Pink October walk in Beaulieu-sur-Loire on Saturday, October 11, 2025. Registration from 1:30 pm, departure at 2 pm from the salle des fêtes. Minimum participation 2 ?. Sale of products in aid of Pink October, with a drink on arrival.

German :

Nehmen Sie am Samstag, den 11. Oktober 2025, an der Rosa-Oktober-Wanderung in Beaulieu-sur-Loire teil. Anmeldung ab 13:30 Uhr, Start um 14 Uhr ab dem Festsaal. Mindestbeteiligung 2 ? Verkauf von Produkten zugunsten des Rosa Oktobers und geselliger Umtrunk am Ziel.

Italiano :

Partecipate alla passeggiata dell’ottobre rosa a Beaulieu-sur-Loire sabato 11 ottobre 2025. Iscrizioni dalle 13.30, partenza dalla sala del villaggio alle 14.00. Partecipazione minima di 2 persone. Vendita di prodotti a favore dell’Ottobre Rosa e bevande all’arrivo.

Espanol :

Participe en la marcha Octubre Rosa de Beaulieu-sur-Loire el sábado 11 de octubre de 2025. Inscripciones a partir de las 13:30 h, salida de la sala del pueblo a las 14:00 h. Participación mínima 2€. Venta de productos a beneficio del Octubre Rosa y bebidas a la llegada.

