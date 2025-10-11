Randonnée d’Octobre Rose de la Gym volontaire Rue du 8 mai 1945 Alleins

Randonnée d’Octobre Rose de la Gym volontaire Rue du 8 mai 1945 Alleins samedi 11 octobre 2025.

Randonnée d’Octobre Rose de la Gym volontaire

Samedi 11 octobre 2025 de 9h à 12h. Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

2025-10-11

Dans le cadre d’Octobre Rose, la Gymnastique Volontaire d’Alleins vous propose de marcher pour la bonne cause ! Venez montrer votre soutien à la luttre contre le cancer du sein lors de cette marche facile de 8 à 9 km.

Grands randonneurs ou marcheurs du dimanche, tout le monde peut participer à cet évènement convivial et généreux. .

Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur g.v.alleins@gmail.com

English :

For « Octobre rose », hiking around Alleins on 8 or 9 km.

German :

Im Rahmen des Rosa Oktobers bietet Ihnen die Gymnastique Volontaire d’Alleins die Möglichkeit, für einen guten Zweck zu wandern! Zeigen Sie Ihre Unterstützung im Kampf gegen Brustkrebs bei dieser leichten Wanderung von 8 bis 9 km.

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, la Gymnastique Volontaire d’Alleins vi invita a camminare per una buona causa! Venite a mostrare il vostro sostegno alla lotta contro il cancro al seno durante questa facile passeggiata di 8-9 km.

Espanol :

En el marco de la campaña Octubre Rosa, la Gymnastique Volontaire d’Alleins te invita a caminar por una buena causa Venga y muestre su apoyo a la lucha contra el cáncer de mama durante esta caminata fácil de 8-9 km.

