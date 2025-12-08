RANDONNÉE DOMINICALE BOUCLE DE CORBÈRE PARKING MAIRIE Le Boulou
PARKING MAIRIE Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-11 08:00:00
Dimanche 11 janvier 8h
Distance 16 km
Dénivelé 700 m D+
Une boucle variée entre crêtes, forêt et patrimoine, offrant une randonnée complète et accessible aux marcheurs habitués.
Inscriptions et Renseignements 06 23 26 57 15…
PARKING MAIRIE Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 23 26 57 15
English :
Sunday, January 11 ? 8 a.m
Distance: 16 km
Ascent: 700 m D+ (gradient)
A varied loop between ridges, forest and heritage, offering a complete and accessible hike for regular walkers.
Registration and Information: 06 23 26 57 15…
