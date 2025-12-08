RANDONNÉE DOMINICALE BOUCLE DE CORBÈRE PARKING MAIRIE Le Boulou

RANDONNÉE DOMINICALE BOUCLE DE CORBÈRE

PARKING MAIRIE Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 08:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Dimanche 11 janvier 8h

Distance 16 km

Dénivelé 700 m D+

Une boucle variée entre crêtes, forêt et patrimoine, offrant une randonnée complète et accessible aux marcheurs habitués.

Inscriptions et Renseignements 06 23 26 57 15…

.

PARKING MAIRIE Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 23 26 57 15

English :

Sunday, January 11 ? 8 a.m

Distance: 16 km

Ascent: 700 m D+ (gradient)

A varied loop between ridges, forest and heritage, offering a complete and accessible hike for regular walkers.

Registration and Information: 06 23 26 57 15…

L’événement RANDONNÉE DOMINICALE BOUCLE DE CORBÈRE Le Boulou a été mis à jour le 2025-12-08 par CDT66