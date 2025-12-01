RANDONNÉE DOMINICALE PIC DES 4 TERMES PARKING MAIRIE Le Boulou

RANDONNÉE DOMINICALE PIC DES 4 TERMES

PARKING MAIRIE Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 08:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Dimanche 14 décembre 8h

Distance 16 km

Dénivelé 800 m D+

Une ascension dynamique et panoramique, idéale pour les randonneurs en quête d’un parcours exigeant avec de superbes points de vue.

Inscriptions et Renseignements 06 23 26 57 15…

.

PARKING MAIRIE Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 23 26 57 15

English :

Sunday, December 14 ? 8am

Distance: 16 km

Difference in altitude: 800 m D+ (gradient)

A dynamic, panoramic climb, ideal for hikers looking for a challenging route with superb views.

Registration and Information: 06 23 26 57 15…

L’événement RANDONNÉE DOMINICALE PIC DES 4 TERMES Le Boulou a été mis à jour le 2025-12-08 par CDT66