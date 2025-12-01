RANDONNÉE DOMINICALE PIC DES 4 TERMES PARKING MAIRIE Le Boulou
RANDONNÉE DOMINICALE PIC DES 4 TERMES PARKING MAIRIE Le Boulou dimanche 14 décembre 2025.
RANDONNÉE DOMINICALE PIC DES 4 TERMES
PARKING MAIRIE Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 08:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Dimanche 14 décembre 8h
Distance 16 km
Dénivelé 800 m D+
Une ascension dynamique et panoramique, idéale pour les randonneurs en quête d’un parcours exigeant avec de superbes points de vue.
Inscriptions et Renseignements 06 23 26 57 15…
.
PARKING MAIRIE Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 23 26 57 15
English :
Sunday, December 14 ? 8am
Distance: 16 km
Difference in altitude: 800 m D+ (gradient)
A dynamic, panoramic climb, ideal for hikers looking for a challenging route with superb views.
Registration and Information: 06 23 26 57 15…
L’événement RANDONNÉE DOMINICALE PIC DES 4 TERMES Le Boulou a été mis à jour le 2025-12-08 par CDT66