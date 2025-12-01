RANDONNÉE DOMINICALE PIC DES 4 TERMES PARKING MAIRIE Le Boulou

RANDONNÉE DOMINICALE PIC DES 4 TERMES PARKING MAIRIE Le Boulou dimanche 14 décembre 2025.

PARKING MAIRIE Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-14 08:00:00
fin : 2025-12-14

2025-12-14

Dimanche 14 décembre 8h
Distance 16 km
Dénivelé 800 m D+
Une ascension dynamique et panoramique, idéale pour les randonneurs en quête d’un parcours exigeant avec de superbes points de vue.

Inscriptions et Renseignements 06 23 26 57 15…
PARKING MAIRIE Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 23 26 57 15 

English :

Sunday, December 14 ? 8am
Distance: 16 km
Difference in altitude: 800 m D+ (gradient)
A dynamic, panoramic climb, ideal for hikers looking for a challenging route with superb views.

Registration and Information: 06 23 26 57 15…

