RANDONNÉE DOMINICALE PIC DU BELMAIG PARKING MAIRIE Le Boulou

RANDONNÉE DOMINICALE PIC DU BELMAIG

PARKING MAIRIE Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales

Dimanche 8 février 9h

Distance 16 km

Dénivelé 800 m D+

Un itinéraire emblématique du territoire, avec une montée progressive récompensée par un panorama exceptionnel à 360°.

Inscriptions et Renseignements 06 23 26 57 15…

PARKING MAIRIE Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 23 26 57 15

English :

Sunday, February 8 ? 9 a.m

Distance: 16 km

Ascent: 800 m D+ (gradient)

An emblematic route of the region, with a gradual ascent rewarded by an exceptional 360° panorama.

Registration and Information: 06 23 26 57 15…

