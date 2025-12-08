RANDONNÉE DOMINICALE PIC DU BELMAIG PARKING MAIRIE Le Boulou
PARKING MAIRIE Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Début : 2026-02-08 09:00:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Dimanche 8 février 9h
Distance 16 km
Dénivelé 800 m D+
Un itinéraire emblématique du territoire, avec une montée progressive récompensée par un panorama exceptionnel à 360°.
Inscriptions et Renseignements 06 23 26 57 15…
PARKING MAIRIE Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 23 26 57 15
English :
Sunday, February 8 ? 9 a.m
Distance: 16 km
Ascent: 800 m D+ (gradient)
An emblematic route of the region, with a gradual ascent rewarded by an exceptional 360° panorama.
Registration and Information: 06 23 26 57 15…
