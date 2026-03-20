Randonnée d’orientation

Boulodrome Courlay Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Randonnée d’orientation familiale ludique, pour petits et grands, de 5 à 10kms à allure libre, sans classement et en toute autonomie.

Venez redécouvrir les chemins de Courlay, avec des balises, des photos et des énigmes pour amuser tout le monde.

Les petits sportifs de moins de 6 ans peuvent se rajouter à l’équipe (sans inscription). Accessible en poussette

Café brioche au départ et collation à l’arrivée offerts.

Buvette sur place. .

Boulodrome Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 06 41 17 sacadoscourlay@gmail.com

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English :

L’événement Randonnée d’orientation Courlay a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Bocage Bressuirais