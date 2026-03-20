Randonnée d’orientation Courlay
Randonnée d’orientation Courlay dimanche 31 mai 2026.
Randonnée d’orientation
Boulodrome Courlay Deux-Sèvres
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Randonnée d’orientation familiale ludique, pour petits et grands, de 5 à 10kms à allure libre, sans classement et en toute autonomie.
Venez redécouvrir les chemins de Courlay, avec des balises, des photos et des énigmes pour amuser tout le monde.
Les petits sportifs de moins de 6 ans peuvent se rajouter à l’équipe (sans inscription). Accessible en poussette
Café brioche au départ et collation à l’arrivée offerts.
Buvette sur place. .
Boulodrome Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 06 41 17 sacadoscourlay@gmail.com
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English :
L’événement Randonnée d’orientation Courlay a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Bocage Bressuirais