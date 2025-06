Randonnée douce avec Pique et Pousse en Quercy Blanc Lhospitalet 1 juillet 2025 08:00

Lot

Randonnée douce avec Pique et Pousse en Quercy Blanc Place de la mairie Lhospitalet Lot

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 08:00:00

fin : 2025-07-29 08:30:00

Date(s) :

2025-07-01

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

2025-08-26

2025-09-02

2025-09-09

2025-09-16

2025-09-23

2025-09-30

L’association Pique et Pousse en Quercy Blanc vous propose de venir randonner dans différents villages du département les mardis sur des circuits cours, à votre allure.

Mardi 02 juillet Terry, 6-7 km / Départ 8h de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Mardi 08 juillet Poudans, 6-7 km / Départ 8h de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Mardi 15 juillet Castelnau-Montratier, 6-7 km / Départ 8h de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Mardi 22 juillet Boisse, 6-7 km / Départ 8h de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Mardi 29 juillet Mont Saint-Cirq, 6-7 km / Départ 8h de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Mardi 05 août Trébaix, 6-7 km / Départ 8h de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Mardi 12 août Saint-Étienne, 6-7 km / Départ 8h de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Mardi 19 août Lac de Lartigue, 6-7 km / Départ 8h de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Mardi 26 août Combe de Pradine, 6-7 km / Départ 8h de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Mardi 02 septembre Saint-Clément, 6-7 km / Départ 8h de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Mardi 09 septembre Pechpeyroux, 6-7 km / Départ 8h de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Mardi 16 septembre Merle, 6-7 km / Départ 8h de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Mardi 23 septembre Les Gardettes, 6-7 km / Départ 8h de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30

Mardi 30 septembre Bégoux, 6-7 km / Départ 8h de la mairie de Lhospitalet départ du site à 8h30 2 .

Place de la mairie

Lhospitalet 46170 Lot Occitanie pique.pousse-quercyblanc46@orange.fr

English :

The association Pique et Pousse en Quercy Blanc invites you to come and hike in different villages of the department on Tuesdays on short circuits, at your own pace.

German :

Der Verein Pique et Pousse en Quercy Blanc bietet Ihnen dienstags die Möglichkeit, in verschiedenen Dörfern des Departements auf Kursstrecken in Ihrem Tempo zu wandern.

Italiano :

L’associazione Pique et Pousse en Quercy Blanc vi invita a venire a camminare in diversi villaggi del dipartimento il martedì su brevi circuiti, al vostro ritmo.

Espanol :

La asociación Pique et Pousse en Quercy Blanc le invita a pasear por distintos pueblos del departamento los martes en circuitos cortos, a su ritmo.

L’événement Randonnée douce avec Pique et Pousse en Quercy Blanc Lhospitalet a été mis à jour le 2025-06-24 par OT CVL Castelnau-Montratier