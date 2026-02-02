Randonnée douce Thézac
Randonnée douce Thézac mercredi 4 février 2026.
Randonnée douce
Centre-ville Thézac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : 2026-02-04
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée douce de 8km et de 150m de dénivelé.
Covoiturage possible à 13h45 au Netto.
L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée douce de 8km et de 150m de dénivelé.
Covoiturage possible à 13h45 au Netto. .
Centre-ville Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 37 39 37
English : Randonnée douce
The Chemins de Thézac association is organizing a gentle 8km hike with a 150m ascent.
Car pooling possible at 1:45pm at Netto.
