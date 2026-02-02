Randonnée douce

Centre-ville Thézac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée douce de 8km et de 150m de dénivelé.

Covoiturage possible à 13h45 au Netto.

L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée douce de 8km et de 150m de dénivelé.

Covoiturage possible à 13h45 au Netto. .

Centre-ville Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 37 39 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée douce

The Chemins de Thézac association is organizing a gentle 8km hike with a 150m ascent.

Car pooling possible at 1:45pm at Netto.

L’événement Randonnée douce Thézac a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Villeneuve Vallée du Lot