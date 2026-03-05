Randonnée Douce Thézac

Randonnée Douce

L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée douce de 6,7km et de 108m de dénivelé.

Covoiturage possible à 13h45 au Netto.

Centre-ville Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 20 11 25

English : Randonnée Douce

The Chemins de Thézac association is organizing a gentle hike of 6.7km and 108m ascent.

Car pooling possible at 1:45pm at Netto.

