Randonnée Douce Thézac
Randonnée Douce Thézac mercredi 11 mars 2026.
Randonnée Douce
Centre-ville Thézac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée douce de 6,7km et de 108m de dénivelé.
Covoiturage possible à 13h45 au Netto.
Centre-ville Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 20 11 25
English : Randonnée Douce
The Chemins de Thézac association is organizing a gentle hike of 6.7km and 108m ascent.
Car pooling possible at 1:45pm at Netto.
L’événement Randonnée Douce Thézac a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot