Informations pratiques

Doye

Randonnée

Colonie de Doye Doye Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Parcours pédestres 8 ou 13 km.

Parcours VTT 25 ou 50 km.

Repas limité à 250 personnes.

Inscriptions en ligne ou sur place. .

Colonie de Doye Doye 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Randonnée Doye a été mis à jour le 2026-08-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA