AGENDA · Doye
Randonnée Doye
dimanche 6 septembre 2026 · Doye
Informations pratiques
Doye
Randonnée
Colonie de Doye Doye Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:30:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Parcours pédestres 8 ou 13 km.
Parcours VTT 25 ou 50 km.
Repas limité à 250 personnes.
Inscriptions en ligne ou sur place. .
Colonie de Doye Doye 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Randonnée Doye a été mis à jour le 2026-08-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA