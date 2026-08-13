UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Doye

Randonnée Doye

dimanche 6 septembre 2026 · Doye

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Colonie de Doye
Ville
39250 Doye
Département
Jura
Tarif

Doye

Randonnée

Colonie de Doye Doye Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:30:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Parcours pédestres 8 ou 13 km.
Parcours VTT 25 ou 50 km.
Repas limité à 250 personnes.
Inscriptions en ligne ou sur place.   .

Colonie de Doye Doye 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée Doye a été mis à jour le 2026-08-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA