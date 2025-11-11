Randonnée du 11 novembre salle des fêtes Busset

Randonnée du 11 novembre

salle des fêtes Rue du Château (en face de l’entrée du Château) Busset Allier

Début : 2025-11-11 08:00:00

fin : 2025-11-11 17:30:00

2025-11-11

Circuit des crêtes entre Allier et Sichon. 3 parcours avec ravitaillement.

English :

Circuit des crêtes between Allier and Sichon. 3 routes with refreshments.

German :

Rundweg der Kämme zwischen Allier und Sichon. 3 Strecken mit Verpflegung.

Italiano :

Circuito di cresta tra Allier e Sichon. 3 percorsi con ristoro.

Espanol :

Circuito de crestas entre Allier y Sichon. 3 rutas con avituallamiento.

