Randonnée du 11 novembre salle des fêtes Busset

Randonnée du 11 novembre
salle des fêtes Rue du Château (en face de l’entrée du Château) Busset Allier
Début : 2025-11-11 08:00:00
fin : 2025-11-11 17:30:00
2025-11-11
Circuit des crêtes entre Allier et Sichon. 3 parcours avec ravitaillement.
salle des fêtes Rue du Château (en face de l’entrée du Château) Busset 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 30 38 85 compagnons.bussetois@gmail.com
English :
Circuit des crêtes between Allier and Sichon. 3 routes with refreshments.
German :
Rundweg der Kämme zwischen Allier und Sichon. 3 Strecken mit Verpflegung.
Italiano :
Circuito di cresta tra Allier e Sichon. 3 percorsi con ristoro.
Espanol :
Circuito de crestas entre Allier y Sichon. 3 rutas con avituallamiento.
