Randonnée du 1er mai. Ayherre
Randonnée du 1er mai. Ayherre vendredi 1 mai 2026.
Ayherre
Randonnée du 1er mai.
Place du village Ayherre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Rendez-vous à partir de 7h30 pour les inscriptions.
Vente de muguet sur place. .
Place du village Ayherre 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Randonnée du 1er mai.
L’événement Randonnée du 1er mai. Ayherre a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Pays Basque