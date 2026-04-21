Ayherre

Randonnée du 1er mai.

Place du village Ayherre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Rendez-vous à partir de 7h30 pour les inscriptions.

Vente de muguet sur place. .

Place du village Ayherre 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Randonnée du 1er mai.

L’événement Randonnée du 1er mai. Ayherre a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Pays Basque