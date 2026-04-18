Randonnée du 1er mai Condat-sur-Trincou
Randonnée du 1er mai Condat-sur-Trincou vendredi 1 mai 2026.
Condat-sur-Trincou
Randonnée du 1er mai
Salle des fêtes Condat-sur-Trincou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Parcours randonnée pédestre et VTT de 11 kms. Découverte des jardins du château de Condat et du Domaine de Montplaisir. Rdv à 08h30 parking salle des fêtes. Départ à 09h. Ravitaillement sur le parcours et dégustation de vin d’Anjou chez Claudette et Guy. Tarif 3€.
Parcours randonnée pédestre et VTT de 11 kms. Découverte des jardins du château de Condat et du Domaine de Montplaisir. Rdv à 08h30 parking salle des fêtes. Départ à 09h. Ravitaillement sur le parcours et dégustation de vin d’Anjou chez Claudette et Guy. Tarif 3€. .
Salle des fêtes Condat-sur-Trincou 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes24530@laposte.net
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English : Randonnée du 1er mai
Hiking trails: 2 circuits 10.50 km or 14.5 km.
departure 9 a.m. from the village hall. Registration: on site from 8.30 am.
Refreshments along the route.
Drinks on arrival.
Price: 3?
L’événement Randonnée du 1er mai Condat-sur-Trincou a été mis à jour le 2026-04-18 par Val de Dronne