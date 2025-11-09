Randonnée du Berry profond

Pierrefitte-ès-Bois Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 07:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Rendez-vous à Pierrefitte-es-Bois le dimanche 9 novembre pour la Randonnée du Berry Profond. Trois parcours au choix 8, 14 ou 20 km. Départ dès 7h30 à la salle des fêtes, inscriptions sur place. Café, ravitaillements, soupe, vin chaud et verre de l’amitié à l’arrivée.

Le dimanche 9 novembre, la commune de Pierrefitte-es-Bois accueillera la traditionnelle Randonnée du Berry Profond, organisée par les Randonneurs Ligériens. Trois parcours sont proposés pour tous les niveaux 8 km, 14 km et 20 km, au cœur des paysages authentiques du Berry. Le départ est fixé à 7h30 à la salle des fêtes, avec des inscriptions possibles sur place jusqu’à 10h30. Café chaud au départ, ravitaillements sur les parcours, soupe et vin chaud à l’arrivée viendront agrémenter cette matinée conviviale. Les licenciés FFR bénéficient d’une réduction d’un euro. Une belle occasion de découvrir la nature en toute convivialité tout en partageant le verre de l’amitié à l’arrivée. Pensez à apporter votre gobelet réutilisable. Renseignements au 06 81 45 36 27. 5 .

Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 81 45 36 27

English :

Join us in Pierrefitte-es-Bois on Sunday November 9 for the Randonnée du Berry Profond. Three routes to choose from: 8, 14 or 20 km. Start at 7:30 a.m. from the salle des fêtes, with on-site registration. Coffee, refreshments, soup, mulled wine and welcome drink on arrival.

German :

Treffen Sie sich am Sonntag, den 9. November, in Pierrefitte-es-Bois zur Randonnée du Berry Profond. Sie haben die Wahl zwischen drei Strecken: 8, 14 oder 20 km. Start ab 7:30 Uhr an der Festhalle, Anmeldung vor Ort. Kaffee, Verpflegung, Suppe, Glühwein und ein Glas Freundschaft am Ziel.

Italiano :

Domenica 9 novembre, a Pierrefitte-es-Bois, si terrà la Randonnée du Berry Profond. Tre percorsi a scelta: 8, 14 o 20 km. Partenza alle 7.30 presso la Salle des Fêtes, iscrizione sul posto. Caffè, ristoro, zuppa, vin brulé e aperitivo all’arrivo.

Espanol :

Únase a nosotros en Pierrefitte-es-Bois el domingo 9 de noviembre para la Randonnée du Berry Profond. Tres recorridos a elegir: 8, 14 o 20 km. Salida a las 7.30 h en la Salle des Fêtes, inscripción in situ. Café, refrescos, sopa, vino caliente y copa de bienvenida.

