Randonnée du Bouchot La Séguinière
Randonnée du Bouchot La Séguinière dimanche 9 novembre 2025.
Randonnée du Bouchot
Salle Pierre de Coubertin La Séguinière Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 08:00:00
fin : 2025-11-09 10:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Randonnées pédestre, VTT et cyclo sur les bords de la Moine. .
Salle Pierre de Coubertin La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire svs.cyclovtt@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée du Bouchot La Séguinière a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du Choletais