Randonnée du Bouchot

Salle Pierre de Coubertin La Séguinière Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-11-09 08:00:00

fin : 2025-11-09 10:00:00

2025-11-09

Randonnées pédestre, VTT et cyclo sur les bords de la Moine. .

Salle Pierre de Coubertin La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire svs.cyclovtt@gmail.com

L’événement Randonnée du Bouchot La Séguinière a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du Choletais