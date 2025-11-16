Randonnée du boudin Salle des fêtes Alcide d’Orbigny Sainte-Verge

Randonnée du boudin

Salle des fêtes Alcide d'Orbigny
Chemin du Patis
Sainte-Verge
Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : 2025-11-16

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Enfilez de bonnes chaussures pour parcourir la plaine thouarsaise et découvrir les richesses touristiques naturelles du territoire !

2 circuits VTT de 34 et 50 kms avec ravitaillement et 3 circuits pédestres de 7, 10 et 16 kms avec ravitaillement.

Départ entre 8h et 10h

Salle des fêtes Alcide d’Orbigny Chemin du Patis Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine josian.lerault@bbox.fr

English : Randonnée du boudin

Put on your good shoes to explore the Thouars plain and discover the region’s natural tourist attractions!

2 mountain bike circuits of 34 and 50 kms with refreshments and 3 walking circuits of 7, 10 and 16 kms with refreshments.

Departure between 8 and 10 a.m

German : Randonnée du boudin

Ziehen Sie sich gute Schuhe an, um die Ebene von Thouarsaise zu durchqueren und die natürlichen touristischen Reichtümer der Gegend zu entdecken!

2 Mountainbike-Routen von 34 und 50 km Länge mit Verpflegung und 3 Wanderrouten von 7, 10 und 16 km Länge mit Verpflegung.

Abfahrt zwischen 8 und 10 Uhr

Italiano :

Indossate le scarpe buone e partite per la pianura del Thouars alla scoperta delle ricchezze naturali della regione!

2 circuiti in mountain bike di 34 e 50 km con ristoro e 3 circuiti a piedi di 7, 10 e 16 km con ristoro.

Partenza tra le 8.00 e le 10.00

Espanol : Randonnée du boudin

Cálcese bien y atraviese la llanura de Thouars para descubrir los atractivos turísticos naturales de la zona

2 circuitos en bicicleta de montaña de 34 y 50 km con avituallamiento y 3 circuitos a pie de 7, 10 y 16 km con avituallamiento.

Salidas entre las 8.00 y las 10.00 h

L’événement Randonnée du boudin Sainte-Verge a été mis à jour le 2025-10-25 par Maison du Thouarsais