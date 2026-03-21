Randonnée du brin d’aillet à RIOUX-MARTIN Mairie 10 route de la Genétouze Rioux-Martin

Randonnée du brin d’aillet à RIOUX-MARTIN

Mairie 10 route de la Genétouze Jardins de la Mairie Rioux-Martin Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 15:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Venez découvrir Rioux-Martin lors de se traditionnelle randonnée du 1er mai. Rendez-vous à 9h dans les jardins de la Mairie

2 parcours 8 et 13 km

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Mairie 10 route de la Genétouze Jardins de la Mairie Rioux-Martin 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 18 56 05

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English : Randonnée du brin d’aillet à RIOUX-MARTIN

Come discover Rioux-Martin during this traditional May Day hike. Meet at 9 a.m. in the town hall gardens.

Two routes: 8 and 13 km

L’événement Randonnée du brin d’aillet à RIOUX-MARTIN Rioux-Martin a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme du Sud Charente