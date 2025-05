RANDONNEE DU CAROUX EN DEUX JOURS Mons Hérault, 7 juin 2025, Mons.

RANDONNEE DU CAROUX EN DEUX JOURS A pieds Difficile

RANDONNEE DU CAROUX EN DEUX JOURS 113 Avenue de la Gare 34390 Mons Hérault Occitanie

Durée : Distance : 2600.0 Tarif :

Cette randonnée au départ de la Maison des Montagnes du Caroux à Mons-la-Trivalle vous emmènera en immersion dans les massifs du Caroux et de l’Espinouse. Vous passerez par des points de vue exceptionnels aux terrasses de l’Espinouse pour arriver au Refuge des Bourdils, et en redescendant par un ancien sentier caladé en passant par la Chapelle Saint-Martin-du-Froid et le Col de Bardou.

Difficile

https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 23 02 21

English : RANDONNEE DU CAROUX EN DEUX JOURS

Cette randonnée au départ de la Maison des Montagnes du Caroux à Mons-la-Trivalle vous emmènera en immersion dans les massifs du Caroux et de l’Espinouse. Vous passerez par des points de vue exceptionnels aux terrasses de l’Espinouse pour arriver au Refuge des Bourdils, et en redescendant par un ancien sentier caladé en passant par la Chapelle Saint-Martin-du-Froid et le Col de Bardou.

Deutsch : RANDONNEE DU CAROUX EN DEUX JOURS

Cette randonnée au départ de la Maison des Montagnes du Caroux à Mons-la-Trivalle vous emmènera en immersion dans les massifs du Caroux et de l’Espinouse. Vous passerez par des points de vue exceptionnels aux terrasses de l’Espinouse pour arriver au Refuge des Bourdils, et en redescendant par un ancien sentier caladé en passant par la Chapelle Saint-Martin-du-Froid et le Col de Bardou.

Italiano :

Partendo dalla Maison des Montagnes du Caroux a Mons-la-Trivalle, questa escursione vi porterà in profondità nei massicci del Caroux e dell’Espinouse. Dalle terrazze dell’Espinouse si ammirano panorami eccezionali fino al Refuge des Bourdils, per poi scendere lungo un antico sentiero caladé passando per la Chapelle Saint-Martin-du-Froid e il Col de Bardou.

Español : RANDONNEE DU CAROUX EN DEUX JOURS

Cette randonnée au départ de la Maison des Montagnes du Caroux à Mons-la-Trivalle vous emmènera en immersion dans les massifs du Caroux et de l’Espinouse. Vous passerez par des points de vue exceptionnels aux terrasses de l’Espinouse pour arriver au Refuge des Bourdils, et en redescendant par un ancien sentier caladé en passant par la Chapelle Saint-Martin-du-Froid et le Col de Bardou.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-05 par Hérault Tourisme