Randonnée du côté de Ferrières-Haut-Clocher, 25.07.2026 Ferrières-Haut-Clocher
Randonnée du côté de Ferrières-Haut-Clocher, 25.07.2026 Ferrières-Haut-Clocher samedi 25 juillet 2026.
Ferrières-Haut-Clocher
Randonnée du côté de Ferrières-Haut-Clocher, 25.07.2026
Ferrières-Haut-Clocher Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
L’Office de Tourisme du Pays de Conches vous propose de partir en randonnée du côté de Conches-en-Ouche.
Distance environ 15 km
Durée environ 4h
Places limitées
Consignes
Chaussures adaptées pour la marche ou le trail
Bouteille d’eau 1,5 L
Veste coupe-vent
Casquette
Inscriptions
Office de Tourisme du Pays de Conches
2 rue Pierre Mendès-France, 27190 Conches-en-Ouche
02 32 30 32 98
tourisme@conchesenouche.com .
Ferrières-Haut-Clocher 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 32 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée du côté de Ferrières-Haut-Clocher, 25.07.2026
L’événement Randonnée du côté de Ferrières-Haut-Clocher, 25.07.2026 Ferrières-Haut-Clocher a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Pays de Conches