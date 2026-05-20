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Randonnée du côté de Ferrières-Haut-Clocher, 25.07.2026 Ferrières-Haut-Clocher

Randonnée du côté de Ferrières-Haut-Clocher, 25.07.2026 Ferrières-Haut-Clocher samedi 25 juillet 2026.

Ville : 27190 Ferrières-Haut-Clocher

Département : Eure

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Ferrières-Haut-Clocher

Randonnée du côté de Ferrières-Haut-Clocher, 25.07.2026

Ferrières-Haut-Clocher Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-07-25

L’Office de Tourisme du Pays de Conches vous propose de partir en randonnée du côté de Conches-en-Ouche.

Distance environ 15 km
Durée environ 4h
Places limitées

Consignes
Chaussures adaptées pour la marche ou le trail
Bouteille d’eau 1,5 L
Veste coupe-vent
Casquette

Inscriptions
Office de Tourisme du Pays de Conches
2 rue Pierre Mendès-France, 27190 Conches-en-Ouche
02 32 30 32 98
tourisme@conchesenouche.com   .

Ferrières-Haut-Clocher 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 32 98 

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English : Randonnée du côté de Ferrières-Haut-Clocher, 25.07.2026

L’événement Randonnée du côté de Ferrières-Haut-Clocher, 25.07.2026 Ferrières-Haut-Clocher a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Pays de Conches