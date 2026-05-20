Le Fidelaire

Randonnée du côté du Fidelaire, 29.08.2026

Le Fidelaire Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

L’Office de Tourisme du Pays de Conches vous propose de partir en randonnée du côté du Fidelaire.

Distance environ 15 km

Durée environ 4h

Places limitées

Consignes

Chaussures adaptées pour la marche ou le trail

Bouteille d’eau 1,5 L

Veste coupe-vent

Casquette

Inscriptions

Office de Tourisme du Pays de Conches

2 rue Pierre Mendès-France, 27190 Conches-en-Ouche

02 32 30 32 98

tourisme@conchesenouche.com .

Le Fidelaire 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 32 98

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English : Randonnée du côté du Fidelaire, 29.08.2026

L’événement Randonnée du côté du Fidelaire, 29.08.2026 Le Fidelaire a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Pays de Conches