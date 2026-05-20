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Randonnée du côté du Fidelaire, 29.08.2026 Le Fidelaire

Randonnée du côté du Fidelaire, 29.08.2026 Le Fidelaire samedi 29 août 2026.

Ville : 27190 Le Fidelaire

Département : Eure

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Le Fidelaire

Randonnée du côté du Fidelaire, 29.08.2026

Le Fidelaire Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :
2026-08-29

L’Office de Tourisme du Pays de Conches vous propose de partir en randonnée du côté du Fidelaire.

Distance environ 15 km
Durée environ 4h
Places limitées

Consignes
Chaussures adaptées pour la marche ou le trail
Bouteille d’eau 1,5 L
Veste coupe-vent
Casquette

Inscriptions
Office de Tourisme du Pays de Conches
2 rue Pierre Mendès-France, 27190 Conches-en-Ouche
02 32 30 32 98
tourisme@conchesenouche.com   .

Le Fidelaire 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 32 98 

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English : Randonnée du côté du Fidelaire, 29.08.2026

L’événement Randonnée du côté du Fidelaire, 29.08.2026 Le Fidelaire a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Pays de Conches

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