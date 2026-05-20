Randonnée du côté du Fidelaire, 29.08.2026 Le Fidelaire
Randonnée du côté du Fidelaire, 29.08.2026 Le Fidelaire samedi 29 août 2026.
Le Fidelaire
Randonnée du côté du Fidelaire, 29.08.2026
Le Fidelaire Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
L’Office de Tourisme du Pays de Conches vous propose de partir en randonnée du côté du Fidelaire.
Distance environ 15 km
Durée environ 4h
Places limitées
Consignes
Chaussures adaptées pour la marche ou le trail
Bouteille d’eau 1,5 L
Veste coupe-vent
Casquette
Inscriptions
Office de Tourisme du Pays de Conches
2 rue Pierre Mendès-France, 27190 Conches-en-Ouche
02 32 30 32 98
tourisme@conchesenouche.com .
Le Fidelaire 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 32 98
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English : Randonnée du côté du Fidelaire, 29.08.2026
L’événement Randonnée du côté du Fidelaire, 29.08.2026 Le Fidelaire a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Pays de Conches