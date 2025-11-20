Randonnée du Dimanche à Montaudin Montaudin

Randonnée du Dimanche à Montaudin

Place de l’église Montaudin Mayenne

Début : 2026-01-18 13:30:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

L’association des Randonneurs du Bocage 53 vous propose une sortie sur les chemins de Montaudin.

Circuit de la Pihoraie 9 km

13h30 Départ place de l’église ou parking salle des fêtes

16h30 Galette des Rois (avec réservation)

Une participation de 3 euros est demandée pour les non-adhérents à un club fédéral de randonnée.

Avant chaque sortie, en cas de modifications de dernière minute, consultez le blog randobocage.blogspot.com .

Place de l’église Montaudin 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 6 44 25 73 73

