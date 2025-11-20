Randonnée du Dimanche à Montaudin Montaudin
Randonnée du Dimanche à Montaudin dimanche 18 janvier 2026.
Place de l’église Montaudin Mayenne
Début : 2026-01-18 13:30:00
2026-01-18
L’association des Randonneurs du Bocage 53 vous propose une sortie sur les chemins de Montaudin.
Circuit de la Pihoraie 9 km
13h30 Départ place de l’église ou parking salle des fêtes
16h30 Galette des Rois (avec réservation)
Une participation de 3 euros est demandée pour les non-adhérents à un club fédéral de randonnée.
Avant chaque sortie, en cas de modifications de dernière minute, consultez le blog randobocage.blogspot.com .
Place de l’église Montaudin 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 6 44 25 73 73
English :
Sunday walk in Montaudin
German :
Sonntagswanderung in Montaudin
Italiano :
Passeggiata domenicale a Montaudin
Espanol :
Paseo dominical por Montaudin
