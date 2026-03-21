Randonnée du Dolmen

Place de la Mairie Saint-Fort-sur-le-Né Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

avec une boisson ou un apéritif offert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Au programme de cette randonnée, un parcours de 7 kilomètres ou un parcours de 14 kilomètre avec un ravitaillement. Possibilité de restauration après la marche.

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Place de la Mairie Saint-Fort-sur-le-Né 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 77 05 95

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English :

On the program: a 7-kilometer trail or a 14-kilometer trail with refreshments. Catering available after the walk.

L’événement Randonnée du Dolmen Saint-Fort-sur-le-Né a été mis à jour le 2026-03-21 par Destination Cognac