Randonnée du Dolmen Saint-Fort-sur-le-Né
Randonnée du Dolmen Saint-Fort-sur-le-Né dimanche 26 avril 2026.
Randonnée du Dolmen
Place de la Mairie Saint-Fort-sur-le-Né Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
avec une boisson ou un apéritif offert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Au programme de cette randonnée, un parcours de 7 kilomètres ou un parcours de 14 kilomètre avec un ravitaillement. Possibilité de restauration après la marche.
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Place de la Mairie Saint-Fort-sur-le-Né 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 77 05 95
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English :
On the program: a 7-kilometer trail or a 14-kilometer trail with refreshments. Catering available after the walk.
L’événement Randonnée du Dolmen Saint-Fort-sur-le-Né a été mis à jour le 2026-03-21 par Destination Cognac