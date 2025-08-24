Randonnée du foie gras Conserverie Micouleau Beaumont-de-Lomagne
Randonnée du foie gras Conserverie Micouleau Beaumont-de-Lomagne dimanche 24 août 2025.
Randonnée du foie gras
Conserverie Micouleau 329 avenue de Gascogne Beaumont-de-Lomagne Tarn-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
la randonnée avec étape gourmande
Début : Dimanche 2025-08-24 08:00:00
2025-08-24
Randonnée organisée à l’occasion des journées portes ouvertes de la Conserverie Micouleau.
Conserverie Micouleau 329 avenue de Gascogne Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 02 34 16 contact@malomagne.com
English :
Walk organized on the occasion of the open days of the Micouleau Cannery.
German :
Wanderung, die anlässlich des Tages der offenen Tür der Conserverie Micouleau organisiert wird.
Italiano :
Passeggiata organizzata in occasione delle giornate di apertura del Cannificio Micouleau.
Espanol :
Paseo organizado con motivo de las jornadas de puertas abiertas de la fábrica de conservas de Micouleau.
