Randonnée du foie gras Conserverie Micouleau Beaumont-de-Lomagne dimanche 24 août 2025.

Conserverie Micouleau 329 avenue de Gascogne Beaumont-de-Lomagne Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

la randonnée avec étape gourmande

Début : Dimanche 2025-08-24 08:00:00

fin : 2025-08-24

2025-08-24

Randonnée organisée à l’occasion des journées portes ouvertes de la Conserverie Micouleau.

Conserverie Micouleau 329 avenue de Gascogne Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 02 34 16 contact@malomagne.com

English :

Walk organized on the occasion of the open days of the Micouleau Cannery.

German :

Wanderung, die anlässlich des Tages der offenen Tür der Conserverie Micouleau organisiert wird.

Italiano :

Passeggiata organizzata in occasione delle giornate di apertura del Cannificio Micouleau.

Espanol :

Paseo organizado con motivo de las jornadas de puertas abiertas de la fábrica de conservas de Micouleau.

