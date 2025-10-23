RANDONNÉE DU JEUDI LA SERRE DU SOUL Castanet-le-Haut
RANDONNÉE DU JEUDI LA SERRE DU SOUL
Basset Castanet-le-Haut Hérault
Tarif :
Date :
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Randonnée de 10 km (niveau moyen) proposée par le club de randonnée des Monts de Lacaune Los Passejaïres.
Pour toutes les randonnées, possibilité de covoiturage à Lacaune.
Rendez-vous à 13h30, sur le parking de la Poste. .
Basset Castanet-le-Haut 34610 Hérault Occitanie +33 6 81 11 81 33 los.passejaires@gmail.com
English :
10 km hike (level: medium) proposed by the Monts de Lacaune hiking club: Los Passejaïres.
German :
10 km lange Wanderung (Niveau: mittel), die vom Wanderclub der Monts de Lacaune: Los Passejaïres angeboten wird.
Italiano :
Escursione di 10 km (livello: medio) organizzata dal club escursionistico Monts de Lacaune: Los Passejaïres.
Espanol :
Paseo de 10 km (nivel: medio) organizado por el club de senderismo Monts de Lacaune: Los Passejaïres.
