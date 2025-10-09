RANDONNÉE DU JEUDI VERS FONTFROIDE Fraisse-sur-Agout

RANDONNÉE DU JEUDI VERS FONTFROIDE Fraisse-sur-Agout jeudi 9 octobre 2025.

RANDONNÉE DU JEUDI VERS FONTFROIDE

Fraisse-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Randonnée de 11 km (niveau moyen) proposée par le club de randonnée des Monts de Lacaune Los Passejaïres.

Pour toutes les randonnées, possibilité de covoiturage à Lacaune.

Rendez-vous à 13h30, sur le parking de la Poste. .

Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 85 06 43 88 los.passejaires@gmail.com

English :

11 km hike (level: medium) proposed by the Monts de Lacaune hiking club: Los Passejaïres.

German :

Wanderung von 11 km (Niveau: mittel), vorgeschlagen vom Wanderclub der Monts de Lacaune: Los Passejaïres.

Italiano :

Una passeggiata di 11 km (livello: medio) organizzata dal club escursionistico dei Monts de Lacaune: Los Passejaïres.

Espanol :

Recorrido de 11 km (nivel: medio) organizado por el club de senderismo Monts de Lacaune: Los Passejaïres.

L’événement RANDONNÉE DU JEUDI VERS FONTFROIDE Fraisse-sur-Agout a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 ADT34