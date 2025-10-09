RANDONNÉE DU JEUDI VERS FONTFROIDE Fraisse-sur-Agout
Fraisse-sur-Agout Hérault
Randonnée de 11 km (niveau moyen) proposée par le club de randonnée des Monts de Lacaune Los Passejaïres.
Pour toutes les randonnées, possibilité de covoiturage à Lacaune.
Rendez-vous à 13h30, sur le parking de la Poste. .
Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 85 06 43 88 los.passejaires@gmail.com
English :
11 km hike (level: medium) proposed by the Monts de Lacaune hiking club: Los Passejaïres.
German :
Wanderung von 11 km (Niveau: mittel), vorgeschlagen vom Wanderclub der Monts de Lacaune: Los Passejaïres.
Italiano :
Una passeggiata di 11 km (livello: medio) organizzata dal club escursionistico dei Monts de Lacaune: Los Passejaïres.
Espanol :
Recorrido de 11 km (nivel: medio) organizado por el club de senderismo Monts de Lacaune: Los Passejaïres.
