Randonnée du Loup Garou Beyssenac

Randonnée du Loup Garou Beyssenac samedi 19 juillet 2025.

Randonnée du Loup Garou

Le bourg Beyssenac Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Randonnée du loup garou organisée par Le Comité des Fêtes de Beyssenac et la Confrérie de la Pomme du Limousin suivie d’un repas.

Parcours de 6 et 10 kms

3 formules d’inscription rando seule repas seul ou rando + repas.

Date limite inscription pour le repas 16 juillet.

Pour la randonnée prévoir lampe de poche et vêtement clairs.

Sur réservation au 06 20 88 41 94 (après 19h) ou cdfbeyssenac@laposte.net. .

Le bourg Beyssenac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 88 41 94 cdfbeyssenac@laposte.net

English :

German : Randonnée du Loup Garou

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée du Loup Garou Beyssenac a été mis à jour le 2025-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze