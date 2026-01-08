Randonnée du Lundi de Pâques

Lye Indre

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

4.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06 07:30:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

3 circuits 10 13 et 18 km.

Cette randonnée vous propose3 ravitaillements sur le parcours et un vin d’honneur à l’arrivée ; marché paysan. Apporter son gobelet. 4.5 .

Lye 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 32 55 65 57 elisabethdesriaux@orange.fr

English :

3 circuits: 10 13 and 18 km.

L’événement Randonnée du Lundi de Pâques Lye a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Pays de Valençay