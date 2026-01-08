Randonnée du Lundi de Pâques Lye
Randonnée du Lundi de Pâques
Lye Indre
Début : Lundi 2026-04-06 07:30:00
3 circuits 10 13 et 18 km.
Cette randonnée vous propose3 ravitaillements sur le parcours et un vin d’honneur à l’arrivée ; marché paysan. Apporter son gobelet. 4.5 .
Lye 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 32 55 65 57 elisabethdesriaux@orange.fr
3 circuits: 10 13 and 18 km.
