Randonnée du lundi de Pâques Saint-Laurent-de-Lévézou
Randonnée du lundi de Pâques Saint-Laurent-de-Lévézou lundi 6 avril 2026.
Randonnée du lundi de Pâques
Les Rives Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron
Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Repas (Dessert)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
5ème édition de la Rando de Pâques à Maleville cette année !
Amis randonneurs, cette année encore nous vous proposons deux parcours pour cette nouvelle édition.
7 et 14 kms, avec ravitaillement sur le parcours.
Accueil des participants de 8h à 9h30 au stade de foot de Maleville (les Rives)
Pré-inscription conseillée
06 32 19 20 70
06 28 97 81 06
06 18 15 18 02
Restauration
Plat au choix 10-12€ + dessert à 2€ (à préciser dès la pré-inscription) 2 .
Les Rives Saint-Laurent-de-Lévézou 12350 Aveyron Occitanie +33 6 18 15 18 02
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English :
5th Rando de Pâques : this year in Maleville!
L’événement Randonnée du lundi de Pâques Saint-Laurent-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)