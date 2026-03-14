Randonnée du lundi de Pâques Saint-Laurent-de-Lévézou

Randonnée du lundi de Pâques Les Rives Saint-Laurent-de-Lévézou 2026-04-06

Randonnée du lundi de Pâques Saint-Laurent-de-Lévézou lundi 6 avril 2026.

Randonnée du lundi de Pâques

Les Rives Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Repas (Dessert)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06
fin : 2026-04-06

Date(s) :
2026-04-06

5ème édition de la Rando de Pâques à Maleville cette année !
Amis randonneurs, cette année encore nous vous proposons deux parcours pour cette nouvelle édition.
7 et 14 kms, avec ravitaillement sur le parcours.

Accueil des participants de 8h à 9h30 au stade de foot de Maleville (les Rives)

Pré-inscription conseillée
06 32 19 20 70
06 28 97 81 06
06 18 15 18 02

Restauration
Plat au choix 10-12€ + dessert à 2€ (à préciser dès la pré-inscription) 2  .

Les Rives Saint-Laurent-de-Lévézou 12350 Aveyron Occitanie +33 6 18 15 18 02 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

5th Rando de Pâques : this year in Maleville!

L’événement Randonnée du lundi de Pâques Saint-Laurent-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

Prochains événements à Saint-Laurent-de-Lévézou