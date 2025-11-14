Randonnée du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise

4 route de Chalon Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29 13:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Pour terminer le week-end, l’association du Marathon des vins de la Côte chalonnaise organise une randonnée avec 4 parcours (5-10-15-20 km) le dimanche matin au départ de Buxy.

Vous traverserez notamment les communes de Jully-lès-Buxy, Montagny-lès-Buxy et Saint-Vallerin.

Pas de classement ni chronométrage. Seulement une bonne occasion de prendre le temps de découvrir la vallée de la Dheune et de profiter des paysages viticoles et du patrimoine de la Côte Chalonnaise.

Les ravitaillements sont festifs et sportifs pour répondre à toutes vos envies et un groupe de musique animera l’arrivée.

En prime, l’association propose une initiation à la marche nordique de 9h30 à 12h et offre des fiches d’exercices pour l’échauffement d’avant marche et les étirements à l’arrivée. .

4 route de Chalon Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 03 07 17 michel.jambon@gmail.com

English : Randonnée du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise

German : Randonnée du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise Buxy a été mis à jour le 2025-11-14 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)