Randonnée du mercredi Rue du Chapdal Douzillac

Randonnée du mercredi

Rue du Chapdal Parking Douzillac Dordogne

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

2026-03-11

4 circuits de randonnée sont proposés 2/3 km, 5/6 km, 8/9 km et 10/12 km.

Rdv parking place du Chapdal à 14h.

Le Trait d’Union 06 83 82 44 57

Rue du Chapdal Parking Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 82 44 57

English : Randonnée du mercredi

4 circuits are proposed: 2/3 km, 5/6 km, 8/9 km and 10/12 km.

Rdv parking place du Chapdal at 14h.

Le Trait d?Union 06 83 82 44 57

