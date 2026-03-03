Randonnée du mercredi Rue du Chapdal Douzillac

Randonnée du mercredi Rue du Chapdal Douzillac mercredi 11 mars 2026.

Rue du Chapdal Parking Douzillac Dordogne

Début : 2026-03-11
4 circuits de randonnée sont proposés 2/3 km, 5/6 km, 8/9 km et 10/12 km.

Rdv parking rue du Chapdal à 14h.

Le Trait d’Union 06 83 82 44 57   .

Rue du Chapdal Parking Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 82 44 57 

English : Randonnée du mercredi

4 circuits are proposed: 2/3 km, 5/6 km, 8/9 km and 10/12 km.
Rdv parking place du Chapdal at 14h.

Le Trait d?Union 06 83 82 44 57

L’événement Randonnée du mercredi Douzillac a été mis à jour le 2026-02-28 par Vallée de l’Isle en Périgord