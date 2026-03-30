Randonnée du mercredi Piscine Neuvic

Randonnée du mercredi

Piscine Parking Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

4 circuits de randonnée sont proposés 3/4 km, 6/7 km, 8/9 km et 10/12 km.

14h, RDV parking piscine

Le Trait d’Union 06 83 82 44 57

4 circuits de randonnée sont proposés 3/4 km, 6/7 km, 8/9 km et 10/12 km.

14h, RDV parking piscine

Le Trait d’Union 06 83 82 44 57 .

Piscine Parking Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 82 44 57

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English : Randonnée du mercredi

4 hiking trails are available: 3/4 km, 6/7 km, 8/9 km and 10/12 km.

2pm, RDV swimming pool parking lot

Le Trait d?Union 06 83 82 44 57

L’événement Randonnée du mercredi Neuvic a été mis à jour le 2026-03-27 par Vallée de l’Isle en Périgord