Randonnées des Mercredis

Domfront en Poiraie Orne

Début : 2025-11-19 14:00:00

fin : 2025-11-19 17:00:00

2025-11-19 2025-12-17

Organisée par l’Association des randonneurs du Domfrontais

Programme des circuits des Mercredis

– 19 Mars Gers, départ Place de l’Eglise à 14h

– 16 Avril Saint Quentin les chardonnets, départ parking de la mairie à 14h

– 21 Mai Château de Pontécoulant, départ du château (journée entière)

– 18 Juin Baie du Mont-Saint-Michel (journée complète)

– 16 Juillet Antoigny, départ parking salle des fêtes à 14h

– 20 Août Briouze, départ Chapelle Saint Ortaine à 14h

– 17 Septembre Tour de Bonvouloir, départ premier parking à 14h

– 15 Octobre La Lande Patry, départ Place de l’Eglise à 14h

– 19 Novembre Le Teilleul, départ Place de l’Eglise à 14h

– 17 Décembre La Sauvagère, départ parking salle des fêtes à 14h

L’association propose aussi des randonnées le 2eme Dimanche, 1er Mardi ,le 3ème Mercredi du mois et une rando douce et organisée le 4ème Lundi

Possibilité de faire du covoiturage au parking rocton de Domfront-en-Poiraie à 13h30.

Renseignements et réservations Michel Duguey au 06 83 93 12 99 ou Alain L’huissier au 06 14 23 73 18 https://randonneursdomfrontais.sportsregions.fr/ .

Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 12 42 37 31

