Randonnée du Mouchoir Salle Joachim du Bellay Cholet dimanche 7 septembre 2025.
Salle Joachim du Bellay Avenue du Chêne-Rond Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Inscriptions sur place entre 8h et 10h.
3 circuits pédestres balisés 7 12 16 km
5 circuits cyclo balisés 10 25 41 54 74 km
3 circuits Gravel / VTT (exclusivement sur traces GPS) 37 56 75 km
Ravitaillement et boissons sur les circuits
Collation à l’arrivée. .
Salle Joachim du Bellay Avenue du Chêne-Rond Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 43 89 veloclubcholet@gmail.com
