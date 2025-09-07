Randonnée du Mouchoir Salle Joachim du Bellay Cholet

Randonnée du Mouchoir

Salle Joachim du Bellay Avenue du Chêne-Rond Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Inscriptions sur place entre 8h et 10h.

3 circuits pédestres balisés 7 12 16 km

5 circuits cyclo balisés 10 25 41 54 74 km

3 circuits Gravel / VTT (exclusivement sur traces GPS) 37 56 75 km

Ravitaillement et boissons sur les circuits

Collation à l’arrivée. .

Salle Joachim du Bellay Avenue du Chêne-Rond Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 43 89 veloclubcholet@gmail.com

