Randonnée du moulin et des orchidées Bléré
Randonnée du moulin et des orchidées Bléré dimanche 10 mai 2026.
Randonnée du moulin et des orchidées
Avenue de l’Europe Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 12:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Randonnée du moulin et des orchidées, Dimanche 10 mai à 9h.
Rendez-vous à la Gâtine
Deux parcours proposés premier départ à 9h pour 10km, second départ à 10h pour 8 km
Randonnée gratuite, sans inscription
Avenue de l’Europe Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr
English :
Spring hike, Sunday May 4, 9am.
Meet at La Gâtine
Two routes of 8 and 10 km
Free hike, no registration
