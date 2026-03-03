Randonnée du moulin et des orchidées

Avenue de l’Europe Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Randonnée du moulin et des orchidées, Dimanche 10 mai à 9h.

Rendez-vous à la Gâtine

Deux parcours proposés premier départ à 9h pour 10km, second départ à 10h pour 8 km

Randonnée gratuite, sans inscription

Avenue de l’Europe Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

English :

Spring hike, Sunday May 4, 9am.

Meet at La Gâtine

Two routes of 8 and 10 km

Free hike, no registration

L’événement Randonnée du moulin et des orchidées Bléré a été mis à jour le 2026-03-03 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER