Randonnée du muguet Radonvilliers

Randonnée du muguet

Salle des fêtes Radonvilliers Aube

La floraison du muguet approche, pourquoi ne pas profiter d’une petite randonnée matinale ?

Rendez-vous à la salle des fêtes de Radonvilliers et effectuez un des deux parcours qui vous sont proposés un de 7km et un de 15km.

Alors n’hésitez pas et venez arpenter les sentiers forestiers en profitant de la vue sur le lac. Un moment en toute convivialité ! .

Salle des fêtes Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 7 84 03 41 94 comitedesfetes.radonvilliers@gmail.com

