Randonnée du Papillon à Saint-Lunaire – Les randonneurs de la baie de Lancieux Saint-Lunaire
dimanche 1 novembre 2026 · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Randonnée du Papillon à Saint-Lunaire – Les randonneurs de la baie de Lancieux
Parking du Marais Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 09:30:00
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-11-01
Les randonneurs de la baie de Lancieux vous proposent une randonnée sur le circuit du Papillon, à Saint-Lunaire.
Rendez-vous au parking du Marais.
Circuit de 9 à 12 km.
Tarif 2.50€ pour les non adhérents. .
Parking du Marais Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 96 86 34 91
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English :
L’événement Randonnée du Papillon à Saint-Lunaire – Les randonneurs de la baie de Lancieux Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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