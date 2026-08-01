Randonnée du patrimoine à Ménoire Ménoire
mercredi 19 août 2026 · Ménoire
Informations pratiques
Ménoire
Randonnée du patrimoine à Ménoire
Ménoire Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 08:30:00
fin : 2026-08-19 12:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Partez à la découverte du patrimoine de Ménoire lors d’une randonnée de 10 kilomètres sur le sentier des sources et fontaines. Le parcours est ponctué d’un concert de saxophone et d’accordéon à l’église de Ménoire et d’un ravitaillement. Une randonnée organisée par le Syndicat de la vallée de la Dordogne Corrézienne. .
Ménoire 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 56 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée du patrimoine à Ménoire Ménoire a été mis à jour le 2026-08-14 par Corrèze Tourisme