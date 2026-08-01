Informations pratiques

Ménoire

Randonnée du patrimoine à Ménoire

Ménoire Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 08:30:00

fin : 2026-08-19 12:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Partez à la découverte du patrimoine de Ménoire lors d’une randonnée de 10 kilomètres sur le sentier des sources et fontaines. Le parcours est ponctué d’un concert de saxophone et d’accordéon à l’église de Ménoire et d’un ravitaillement. Une randonnée organisée par le Syndicat de la vallée de la Dordogne Corrézienne. .

Ménoire 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 56 65

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English :

L’événement Randonnée du patrimoine à Ménoire Ménoire a été mis à jour le 2026-08-14 par Corrèze Tourisme