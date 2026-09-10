Randonnée du patrimoine à Rang, Rang (25), Rang

Informations pratiques

Randonnée du patrimoine à Rang Samedi 19 septembre, 14h30 Rang (25) Doubs

Tarif : 3 € par personne (gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’association Loisirs pour tous vous invite à une randonnée pédestre familiale d’environ 7 km. Partez à la découverte des richesses locales à travers un parcours

Départ : 14h30 devant le lavoir de Rang (près de l’église).

Le petit plus : Thé, café et goûter offerts à l’arrivée pour un moment de convivialité !

Rang (25) 2 rue de la mairie 25250 Rang Rang 25250 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Randonnée du patrimoine à Rang

©Loisirs pour Tous