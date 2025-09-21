Randonnée du Patrimoine Ancien chemin royal Lasbordes

Gratuit. Réservation obligatoire. Prévoir des chaussures de marche et de l’eau. Possibilité de prendre son pique-nique pour le déjeuner (tables mises à disposition dans le village).

Partez pour une randonnée pédestre commentée de 10 km au départ de l’ancien chemin royal à Lasbordes.

Une belle occasion de découvrir le patrimoine local en pleine nature, guidé par des passionnés.

Départ à 9h00

❗ En cas de mauvais temps, la randonnée sera annulée.

