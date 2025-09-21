Randonnée du patrimoine Bascons
place régenton Bascons Landes
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association « Randonneurs défricheurs » ont ouvert les chemins ruraux et communaux pour découvrir le patrimoine naturel et culture de la commune et ses alentours
2 parcours au choix 6km / 11km
départ groupé depuis la place régenton. .
place régenton Bascons 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 66 11 50 randonneurs.defricheurs@gmail.com
