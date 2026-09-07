Randonnée du patrimoine de la Vallée du Coran, Église Saint-Brice, Saint-Bris-des-Bois

Informations pratiques

Randonnée du patrimoine de la Vallée du Coran Dimanche 20 septembre, 09h00 Église Saint-Brice Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Venez découvrir 40 000 ans d’histoire de la vallée du Coran au fil d’une randonnée de 8 km.

Cette promenade, accessible à tous dès 8 ans, vous invite à parcourir les paysages de la vallée tout en remontant le temps à la découverte de son histoire.

Des cafés et restaurants sont disponibles sur place. Il est également possible de pique-niquer.

Église Saint-Brice 2 La Grelauderie, 17770 Saint-Bris-des-Bois, France Saint-Bris-des-Bois 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Église construite au XIIe siècle, modifiée à plusieurs reprises. En 1783, elle est réparée à partir de matériaux provenant de l’église abbatiale de Fontdouce. Edifice orienté, de plan rectangulaire en forme de croix, fermé à l’est par une abside semi-circulaire. La nef, plafonnée en berceau, a ses murs décorés de trois arcs en tiers-point reposant sur des pilastres. Les murs primitifs étaient construits en petit appareil. Le clocher carré s’élève sur deux étages. Il est ouvert, sur sa face méridionale, par quatre fenêtres romanes coupées chacune d’une fenêtre axiale. Il n’en présente plus que deux sur sa face occidentale. Sur les deux autres côtés, entièrement reconstruits, il ne reste plus que des vestiges de décoration. La façade occidentale s’ouvre par un portail à deux voussures, et s’orne de deux portes aveugles, le tout en plein cintre avec, pour ornement, un cordon de pointes de diamant. Le sommet de la façade a été refait.

Venez découvrir 40 000 ans d’histoire de la Vallée du Coran au travers d’une randonnée de 8km.

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