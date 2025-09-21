Randonnée du patrimoine Girolles

Randonnée du patrimoine Girolles dimanche 21 septembre 2025.

Randonnée du patrimoine

Girolles Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21 10:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Randonnée du patrimoine

Venez célébrer les Journées Européennes du Patrimoine en marchant lors de la randonnée du patrimoine à Girolles. Parcours familial de 6 km, de 10 km et de 15 km. 0 .

Girolles 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05

English :

Heritage walk

German :

Wanderung zum Kulturerbe

Italiano :

Passeggiate nel patrimonio

Espanol :

Paseos por el patrimonio

L’événement Randonnée du patrimoine Girolles a été mis à jour le 2025-09-05 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS