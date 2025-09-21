Randonnée du patrimoine Girolles
Randonnée du patrimoine Girolles dimanche 21 septembre 2025.
Girolles Loiret
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Début : 2025-09-21 08:00:00
fin : 2025-09-21 10:00:00
2025-09-21
Venez célébrer les Journées Européennes du Patrimoine en marchant lors de la randonnée du patrimoine à Girolles. Parcours familial de 6 km, de 10 km et de 15 km. 0 .
Girolles 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05
English :
Heritage walk
German :
Wanderung zum Kulturerbe
Italiano :
Passeggiate nel patrimonio
Espanol :
Paseos por el patrimonio
