Randonnée du patrimoine : Les Ballastières, Parking de la ballastière, Aire-sur-la-Lys

Informations pratiques

Randonnée du patrimoine : Les Ballastières Dimanche 20 septembre, 10h00 Parking de la ballastière Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Les ballastières sont d’anciennes carrières de ballast et de gravier. Suite à l’arrêt de leur exploitation, le site est devenu un espace naturel offrant une grande diversité en perpétuel changement au gré des saisons.

Parking de la ballastière Aire sur la Lys Aire-sur-la-Lys 62120 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-saintomer.com/billetterie/? »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 98 08 51 »}]

Les ballastières sont d’anciennes carrières de ballast et de gravier. Suite à l’arrêt de leur exploitation, le site est devenu un espace naturel offrant une grande diversité en perpétuel changement…

©Agence d’Urbanisme, du Développement et du Patrimoine du Pays de Saint-Omer