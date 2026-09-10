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Randonnée du patrimoine : Les Ballastières, Parking de la ballastière, Aire-sur-la-Lys

dimanche 20 septembre 2026 · Parking de la ballastière · Aire-sur-la-Lys

Randonnée du patrimoine : Les Ballastières, Parking de la ballastière, Aire-sur-la-Lys

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parking de la ballastière
Adresse
Aire sur la Lys
Ville
62120 Aire-sur-la-Lys
Département
Pas-de-Calais

Randonnée du patrimoine : Les Ballastières Dimanche 20 septembre, 10h00 Parking de la ballastière Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Les ballastières sont d’anciennes carrières de ballast et de gravier. Suite à l’arrêt de leur exploitation, le site est devenu un espace naturel offrant une grande diversité en perpétuel changement au gré des saisons.

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Les ballastières sont d’anciennes carrières de ballast et de gravier. Suite à l’arrêt de leur exploitation, le site est devenu un espace naturel offrant une grande diversité en perpétuel changement…

©Agence d’Urbanisme, du Développement et du Patrimoine du Pays de Saint-Omer

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