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Randonnée du Patrimoine Montcoy

Randonnée du Patrimoine Montcoy dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Salle Polyvalente

Ville : 71620 Montcoy

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Montcoy

Randonnée du Patrimoine

Salle Polyvalente Montcoy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 11:30:00

Date(s) :
2026-06-07

Circuits de 4, 6 et 11 km au départ du centre du village, passant sur des chemins et petites routes à travers bois et champs et le long d’étangs.   .

Salle Polyvalente Montcoy 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 91 73 69  nicole.pacot@gmail.com

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English : Randonnée du Patrimoine

L’événement Randonnée du Patrimoine Montcoy a été mis à jour le 2026-05-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)