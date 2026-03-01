Randonnée du patrimoine Pern
Randonnée du patrimoine Pern samedi 28 mars 2026.
Randonnée du patrimoine
Pern Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Partez sur 6 kms à la rencontre d'une cazelle, d'une ferme, d'une église, de sites naturels, qui forment l'identité du Quercy Blanc.
Partez sur 6 kms à la rencontre d'une cazelle, d'une ferme, d'une église, de sites naturels, qui forment l'identité du Quercy Blanc.
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Pern 46170 Lot Occitanie +33 6 60 88 52 15
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English :
Take a 6-kilometre trip to discover the cazelles, farms, churches and natural sites that make up the Quercy Blanc region
L’événement Randonnée du patrimoine Pern a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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