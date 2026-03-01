Randonnée du patrimoine

Pern Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Partez sur 6 kms à la rencontre d'une cazelle, d'une ferme, d'une église, de sites naturels, qui forment l'identité du Quercy Blanc.

Partez sur 6 kms à la rencontre d'une cazelle, d'une ferme, d'une église, de sites naturels, qui forment l'identité du Quercy Blanc.

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Pern 46170 Lot Occitanie +33 6 60 88 52 15

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English :

Take a 6-kilometre trip to discover the cazelles, farms, churches and natural sites that make up the Quercy Blanc region

L’événement Randonnée du patrimoine Pern a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot