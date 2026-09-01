Randonnée du patrimoine Départ de l’Office de Tourisme Pierrelatte
samedi 19 septembre 2026 · Départ de l'Office de Tourisme · Pierrelatte
Informations pratiques
Pierrelatte
Randonnée du patrimoine
Départ de l’Office de Tourisme 2 bis, Avenue Jean Perrin Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Avec pour base le circuit de visite des chapelles de Pierrelatte (difficulté minimale – 4,8 km, 2h environ), venez découvrir le patrimoine que l’on ne connaît pas forcément !
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Départ de l’Office de Tourisme 2 bis, Avenue Jean Perrin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
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English :
Based on the walking tour of the chapels of Pierrelatte (minimum difficulty: 4.8 km, about 2 hours), come discover a side of our heritage you may not be familiar with!
L’événement Randonnée du patrimoine Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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