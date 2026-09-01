UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pierrelatte

Randonnée du patrimoine Départ de l’Office de Tourisme Pierrelatte

samedi 19 septembre 2026 · Départ de l'Office de Tourisme · Pierrelatte

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Départ de l'Office de Tourisme
Adresse
2 bis, Avenue Jean Perrin
Ville
26700 Pierrelatte
Département
Drôme
Tarif

Pierrelatte

Randonnée du patrimoine

Départ de l’Office de Tourisme 2 bis, Avenue Jean Perrin Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Avec pour base le circuit de visite des chapelles de Pierrelatte (difficulté minimale – 4,8 km, 2h environ), venez découvrir le patrimoine que l’on ne connaît pas forcément !
  .

Départ de l’Office de Tourisme 2 bis, Avenue Jean Perrin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98  contact@drome-sud-provence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Based on the walking tour of the chapels of Pierrelatte (minimum difficulty: 4.8 km, about 2 hours), come discover a side of our heritage you may not be familiar with!

L’événement Randonnée du patrimoine Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

À voir aussi à Pierrelatte (Drôme)