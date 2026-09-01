Randonnée du patrimoine Départ de l’Office de Tourisme Pierrelatte

Informations pratiques

Pierrelatte

Randonnée du patrimoine

Départ de l’Office de Tourisme 2 bis, Avenue Jean Perrin Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Avec pour base le circuit de visite des chapelles de Pierrelatte (difficulté minimale – 4,8 km, 2h environ), venez découvrir le patrimoine que l’on ne connaît pas forcément !

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Départ de l’Office de Tourisme 2 bis, Avenue Jean Perrin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

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English :

Based on the walking tour of the chapels of Pierrelatte (minimum difficulty: 4.8 km, about 2 hours), come discover a side of our heritage you may not be familiar with!

L’événement Randonnée du patrimoine Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence